Il Termoli calcio 1920 affonda a Campodipietra: giallorossi sconfitti 3-0 in Coppa Italia

TERMOLI. Fine dei giochi, almeno quelli della seria vincente da inizio stagione. Il Termoli calcio 1920 perde l’imbattibilità e lo fa in modo netto, perdendo 3-0 a Campodipietra, nel turno di andata dei quarti di finale della Coppa Italia regionale. Essendo a eliminazione diretta, si mette male per il ritorno, che nemmeno sarà disputato al Cannarsa, ma a Montenero di Bisaccia.

In rete due volte Guglielmi e quindi Touray. Mercoledì amaro, dunque, allo stadio Passarelli.

Prima o poi, per la famosa legge dei grandi numeri, una sconfitta arriva, qualcuno potrebbe dire meglio in coppa Italia che in campionato, sicuramente mister Esposito però sconfitte in questi termini mal le digerirà.

Un conto finire sull’1- 0 ma cedere nel finale e farsi fare altri due gol davvero stona un po’, per carità nessuna tragedia, il Campodipietra è una squadra tosta da affrontare, probabilmente questa coppa Italia diventa un obiettivo primario e con questo rotondo 3- 0 al Termoli la semifinale è molto più vicina, al contrario per il Termoli il rischio di fallire uno dei due obiettivi prefissati ora dopo questa brutta sconfitta è più che reale, anche se nel calcio come nella vita mai dire mai.

Il prossimo 17 novembre a Montenero di Bisaccio servirà una vera impresa se si vorrà tentare di ribaltare questo pesante 3-0 ,anche perché di fronte ci sarà una squadra che difficilmente concederà qualcosa a cuor leggero.

Non sappiamo cosa abbia detto nel chiuso dello spogliatoio mister Esposito, ma di certo non sarà stato tenero, speriamo solo che questa caduta sia stato solo un incidente di percorso e non si ripercuota mentalmente sulle certezze della squadra.

Disattenzioni difensive e anche un calcio di rigore fallito, altri due gol in contropiede nel finale dopo che ne sono stati divorati molti da parte dei nostri attaccanti.

Ora serve voltar pagina subito in fretta perché sabato pomeriggio ci aspetta il Sesto Campano già difficile di suo, ma dopo questa sconfitta le insidie sicuramente aumentano e solo una vittoria convincente potrebbe cancellare questo mercoledì buio di coppa.