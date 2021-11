CAMPOBASSO. Partito da Perugia a fine agosto, il tour della Coppa dell’Europeo di Calcio ha fatto tappa in Molise. Nell'Aula Magna di UniMol infatti, preparata e allestita da "salotto istituzionale e televisivo", il Presidente FIGC Gabriele GRAVINA, con la Coppa d’Europa – UEFA EURO 2020, ha incontrato gli Studenti dei Corsi di Laurea in Scienze Motorie e Sportive dell'Università degli Studi del Molise in una Q&A con il Rettore Luca Brunese dal titolo Esperienze, emozioni, bilancio e aneddoti degli Europei 2020.

È stata l’occasione oltre che di veder esposto e ammirare il trofeo vinto dalla Nazionale Italiana di calcio lo scorso 11 luglio a Wembley - ospite d'eccezione assoluto, alla ribalta dell'evento - anche di ascoltare dalla viva voce del Presidente Gravina qualche dettaglio di “fuori onda” del cammino trionfale della Nazionale Campione d’Europa. A moderare l’incontro è stato Mauro Carafa, Giornalista Tgr Molise.

A fine talk, subito dopo, le foto di rito con il trofeo.

La giornata, ricca di appuntamenti, prosegue al Teatro Savoia con l'esposizione al pubblico della Coppa conquistata dagli Azzurri e con una serie di incontri istituzionali del Presidente Gravina con il Comitato e le componenti della struttura Figc regionale e con i rappresentati delle società sportive molisane.