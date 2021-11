Si fa male l'arbitro, sospeso match Sesto Campano-Termoli calcio 1920

TERMOLI. Novembre non porta bene al Termoli calcio, prima la sconfitta a Campodipietra in Coppa Italia, oggi pomeriggio partita sospesa a Sesto Campano, nella gara del nono turno dell’Eccellenza.

Si fa male l’arbitro E. Vittoria D’Addato di Barletta.

La partita viene sospesa alla fine del primo tempo con i Locali in vantaggio per 1-0. E’ successo nella prima parte della gara, l’arbitro ha subito un infortunio, ha tentato di portare a termine la gara, ma alla fine del primo tempo, nonostante i massaggi degli operatori sanitari delle due squadre, si è dovuto arrendere al dolore fisico. Tornato un attimo sul campo coi capitani, triplice fischio e partita sospesa e da recuperare a data da destinarsi.

In bocca al lupo al direttore di gara di una pronta guarigione, un po’ di disappunto per i padroni di casa che erano comunque in vantaggio, ma in questi casi non è colpa di nessuno, certo per il Termoli sicuramente questa sospensione ha rimesso a posto tante cose.