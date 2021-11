Termoli calcio 1920 torna in campo per dimenticare le ultime prestazioni

TERMOLI. In attesa di sapere quando verrà recuperato il secondo tempo di Sesto Campano partendo dall’1-0 per la formazione avversaria, sospeso a causa dell’infortunio subito dal direttore di gara, oggi pomeriggio in campo neutro a Montenero di Bisaccia, per la chiusura per lavori del Cannarsa, il Termoli 1920 è chiamato a dare rassicurazioni attese. Le ultime due uscite in coppa con il Campodipietra e un tempo con il Sesto Campano hanno un po’ affievolito l’entusiasmo che si era creato giustamente fino a quel punto.

Certamente nulla di allarmante, ma a Termoli si dice nel gergo paesano, una volta pizzicati dalla vipera, si ha paura pure della lucertola.

Ecco che quindi il Castel di Sangro oggi deve dirci che questa piccola pausa di riflessione giallorossa è stata solo un episodio, che comunque nell’arco di una stagione può accadere.

Riprendere la marcia è essenziale, perché la concorrenza potrebbe riprendere fiato e noi questo non lo vogliamo, speriamo che lo spirito dell’ottimo calciatore e grande amico quale è stato il mitico Vincenzo De Sanctis sullo stadio a lui intitolato dove si gioca oggi possa dare una mano in più ai giallorossi termolesi a cui lo stesso Vincenzo fu legato.