Termoli 2016 in campo a Montefalcone nel Sannio a caccia del poker

TERMOLI. Termoli 2016 a caccia del poker di vittorie consecutive, ma a Montefalcone nel Sannio contro i locali della Maronea non sarà impresa facile, certo è che le precedenti vittorie inducono sicuramente all’ottimismo e tornare a casa stasera con il bottino pieno sarebbe una tonificante iniezione di fiducia e autostima che non potrebbe che far bene a tutto l’ambiente.

Ma attenzione che la Maronea, non stenderà tappeti rossi, la vittoria se vittoria potrà essere si dovrà sudare, loro sono poco più attardati dal Termoli 2016 in classifica e tenteranno in tutti i modi di rendere il pomeriggio difficile a Di Lisa & C.

Lallopizzi che conosce benissimo la realtà della categoria sicuramente starà catechizzando i suoi mettendoli in guardia dai pericoli e insidie che si nascondono allo stadio di Montefalcone nel Sannio. Termoli 2016 avvertita.