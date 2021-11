Tris del Termoli 1920 contro il Castel di Sangro, ma quante polemiche in campo!

TERMOLI. Tornano i 3 punti nella casa giallorossa del Termoli 1920, che vince 3-1 contro il Castel di Sangro. Una partita vera, con gli ospiti che pur non avendo il bagaglio tecnico di pari misura al Termoli, l'hanno messa sull'unico piano con il quale potevano tenere almeno un po' testà agli avversari, quello della bagarre verbale, in campo a protestare sempre e comunque ad ogni azione e diciamo che l'arbitro ha avuto fin troppa pazienza a sopportare. Il secondo tempo se andiamo a vedere si è giocato di tempo effettivo una decina di minuti. Per carità ci sta, però oggi è stato davvero troppo. I marcatori: per il termoli De Filippo, Scognamiglio e Lorusso, per gli ospiti D'Amico che inizialmente aveva pareggiato il gol iniziale giallorosso.