Bomber De Filippo strappa il pari a Sesto Campano nel recupero della nona giornata

TERMOLI. Un punto è meglio di zero. Partendo da quanto assioma indiscutibile, possiamo archiviare la decima partita (riferita al nono turno di andata) del Termoli 1920 in Eccellenza. Giallorossi chiamati alla rimonta a Sesto Campano, nel recupero del secondo tempo non disputato sabato 6 novembre a causa dell'infortunio subito dall'allora arbitro della gara.

Oggi, nello stadio a porte chiuse, i giallorossi di mister Esposito in 10 uomini riescono a pareggiare col solito De Filippo, al primo minuto.

Hanno così guadagnato un punto sul Campodipietra, portandosi avanti di tre lunghezze sul più immediato inseguitore.

Il Termoli è tornato dalla breve vacanza dopo la coppa Italia, conservando l'imbattibilità in campionato.