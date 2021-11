GUARDIALFIERA. Oggi pomeriggio ancora in campo neutro per l’inagibilità dello stadio Cannarsa, il Termoli 2016 gioca la sua gara casalinga a Guardialfiera contro lo Spinete che si trova dietro la squadra di Lallopizzi di ben 10 punti, 21 contro 11.

Il Termoli 2016 è quinto, ad un punto dal quarto posto e a quattro dal secondo, mentre lo Spinete è a quota 11, vicino alla metà della classifica e in una posizione al momento relativamente tranquilla, ma non deve concedersi distrazioni perché la zona rossa è ad un passo.

Per questo il Termoli 2016 oggi, in uno stato di grazia evidente, non deve abbassare la guardia perché sono proprio questo tipo di partite che nascondono le insidie maggiori. Oggi si gioca sul sintetico di Guardialfiera, anche se ormai tanti sono i campi in regione in sintetico. Loro non hanno l’abitudine costante su questi terreni, ma possono consolarsi sul fatto che, come pare, abbiano ritrovato la vena aurifera da gol di Andrea Impicciatore supportato dal collega Luca Di Biase, ma è tutta la squadra che gira a pieno regime e allora il tavolo verde sul suggestivo lago di Guardiafiera è stato imbandito e allora andiamo a prenderci il Poketissimo, ovvero la quinta vittoria di seguito.