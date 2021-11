Coppa Italia Regionale, Termoli 1920 sfida il Campodipietra dopo la sconfitta dell'andata

TERMOLI. Oggi, per l’ultima volta si gioca in casa ma a Montenero di Bisaccia: da domenica per il big match con l’Olympia Agnonese si torna al Cannarsa, ma questo pomeriggio il Termoli è chiamato ad una impresa se non impossibile, quantomeno ardua. Ribaltare il pesante 0 a 3 subito a Campodipietra il lontano 3 novembre.

Oggi ci sarà da capire se la società e la squadra vogliono ancora puntare questo trofeo o vogliono dedicarsi esclusivamente al campionato. Lo capiremo dalla formazione che Mister Esposito manderà in campo oggi pomeriggio, anche se sappiamo che il mister non vorrà mollare nulla tanto facilmente.

A questo punto, con il risultato dell’andata che pesa come una spada di Damocle, sicuramente in seno alla squadra si saranno poste delle domande: quanto può convenire fare uno sforzo immane? Sì, perché per ribaltare questo 0 a 3 ci vorrà una vera impresa con tutti i rischi che ne potrebbero conseguire o pensare alla gara di domenica prossima dove una vittoria potrebbe dare indicazioni concrete per la vittoria del campionato stesso? Queste sono riflessioni di giornalista, domande che si pongono anche i tifosi. Poi sul campo potrebbe succedere anche che la squadra compia l’impresa e noi ne saremmo tutti felicissimi.

Stadio Vincenzo De Sanctis Montenero di Bisaccia ore 14,30 Ritorno dei quarti di finale coppa Italia regionale

CALCIO TERMOLI 1920 - CAMPODIPIETRA ( And : 0 – 3 )