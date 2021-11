TERMOLI. Nella doppia sfida tra le realtà calcistiche di Termoli e Agnone, primo round agli adriatici, capaci ieri pomeriggio al Civitelle di espugnare lo stadio sannita con l’undici del Termoli 2016.

Il bomber Impicciatore in grande spolvero, realizza la doppietta che confeziona il risultato finale: 2-0 e tre punti in cassaforte contro il Donkey’s.

Evidentemente la scrollatina che mister Lallopizzi ha dato ai suoi ragazzi dopo l'inopinata sconfitta di sette giorni fa contro lo Spinete è servita, perché ieri la squadra è scesa in campo con il piglio giusto e non con la testa tra le nuvole come successo sul neutro di Guardialfiera.

Il calcio non è una scienza esatta, ogni gara va affrontata sempre con la massima concentrazione.

Il Termoli 2016 sembra l'abbia capito e deve evitare di gestirsi a corrente alternata.