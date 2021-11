Di scena al Cannarsa il big-match di Eccellenza: Termoli 1920-Olympia Agnonese

TERMOLI. Con il ritorno al Cannarsa dopo la chiusura per il restyling del terreno, eccovi servito il big match della 12^ giornata.

La gara con la seconda in classifica, l’Olympia Agnonese, oggi potrebbe dare risposte se non ancora definitive perché francamente è ancora troppo presto, quantomeno dare degli indirizzi più indicative per il prosieguo della stagione.

Oggi i giallorossi a parte la parentesi poco felice di coppa Italia hanno ritrovato il ritmo d’inizio stagione; la vittoria autorevole di sette giorni fa a Bojano ne è stata la conferma.

Gli avversari odierni, è inutile nasconderlo, scendono sulla costa con il chiaro intento di tentare il colpaccio, le carte in regola le hanno, ma sicuramente l’undici termolese non avrà timore alcuno e sa bene quello che vuole da questa sfida.

Speriamo che questa carica venga data anche dai tifosi che almeno oggi possano fornire l’apporto necessario, unito a quello comunque sempre presente in casa e fuori degli Ultras, encomiabili in questo, ma francamente almeno per quanto vediamo in casa il resto dei pochi tifosi presente nel resto dello stadio non è che incoraggi le imprese dei giallorossi in modo esaltante.

Almeno i ragazzi della curva Marco Guida ci sono.