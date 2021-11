Poker giallorosso, il Termoli calcio 1920 schianta l'Olympia Agnonese al Cannarsa

TERMOLI. Stagione quasi perfetta, sin qui, nel campionato di Eccellenza molisana per il Termoli calcio 1920. Nel match tra prima e seconda allo stadio Cannarsa, i giallorossi asfaltano l’Olympia Agnonese con un poker che non ammette repliche, conseguendo l’undicesima vittoria su 12 confronti, e un pari. Imbattibilità in ghiaccio e testa della classifica consolidata. In rete De Filippo, Lorusso, Di Lascio e Conte.

Risultato che vorrà pure dire qualcosa sulla reale forza della formazione di Esposito, che se ancora ce ne fosse bisogno, si candida autorevolmente alla vittoria finale. Diverse le carte in regola per riuscire nell'impresa, è stata plasmata una squadra completa in tutti i reparti, ha un bomber che non sbaglia un colpo come De Filippo, lui ha aperto le danze poi il solito Lorusso, triplica Di Lascio e chiude il cerchio Conti sul fischio finale e così cala il sipario sul big match.

Bella iniziativa degli ultras che hanno ufficialmente inaugurato il murale dove sono stati raffigurati due grandi tifosi Marco Guida a cui è intitolata la curva, Andrea Pezzella, e il compianto giocatore giallorosso Aldo Bevere morto tragicamente qualche anno fa a causa di un tragico incidente.