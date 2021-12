Termoli calcio 1920 in trasferta a Madonna Grande contro la Cliternina

TERMOLI. Tredicesimo impegno in Eccellenza del Termoli calcio 1920, che compie una breve trasferta fino a Madonna Grande, per incontrare la Cliternina, nella frazione di Campomarino. Fin qui, 11 vittore e un pari, quello di Sesto Campano, un percorso quasi netto, sporcato solo dalla precoce eliminazione nei quarti di Coppa Italia.

Dopo la batosta rifilata all’ex seconda in classifica Olympia Agnonese. La Cliternina non sta attraversando un momento particolarmente positivo, ma sia l’aria da derby dell’Adriatico, sia la rivalsa verso un avversario più blasonato devono mettere i calciatori di Esposito sulle giuste corde, anche perché il Campodipietra ha in calendario un match molto abbordabile, l’Altilia, che ha incassato quasi 3 volte le reti della stessa Cliternina, e non è il caso di assottigliare la distanza tra prima e seconda.

Palla a centrocampo alle 14.30.