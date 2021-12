Cento euro di ammenda al Termoli calcio e 4 mesi di squalifica all'ex presidente Castelluccio

TERMOLI. Giustizia sportiva si pronuncia sul Termoli Calcio 1920, con riferimento alla vecchia gestione, come precisa il comunicato del Tribunale Federale Territoriale che accoglie il deferimento n. 64 della Procura Federale dell’8/11/2021 e per l’effetto applica al signor Marco Castelluccio all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società F. C.D. Calcio Termoli 1920, l’inibizione per mesi 4 da scontarsi all’atto di un eventuale tesseramento federale e in ogni caso alle società di altre sezioni già in esecuzione.

Applica alla società F. C. D. Termoli Calcio 1920 a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di euro 100 e un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2021/2022.

Naturalmente la dirigenza attuale del Termoli Calcio 1920 con in testa il presidente Flaviano Montaquila ha presentato formale ed urgente ricorso avverso a questa decisione presa dal Tribunale Federale Territoriale.

Abbiamo contattato Marco Castelluccio, all’epoca dei fatti responsabile legale della società, che ci ha manifestato tutto il suo giustificato stupore per la celerità della sentenza sportiva, secondo il suo parere mai stata così solerte in situazioni simili e ha preannunciato che a breve organizzerà una conferenza stampa dove con sue documentazioni alla mano dimostrerà tutta l’inconsistenza dei fatti a lui attribuiti e che l’hanno portato a questa sentenza.