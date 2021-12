TERMOLI. Calcio, volley e calcio a 5 nel sabato termolese.

STADIO: San Michele, Gioia Sannitica Calcio Promozione Molise sabato 11 Dicembre ore 14,30

CALCIO VIRTUS GIOIESE - TERMOLI 2016 ARBITRO:V. De Castro ASSISTENTI: C. Marinelli, M. Palazzo

Oggi viaggio lungo e sulla carta abbastanza proibitivo per il Termoli 2016, dopo il Campomarino domenica scorsa che lo ha battuto a domicilio, oggi per gli uomini di Lallopizzi trasferta difficile contro l’altra prima Calcio Virtus Gioiese. Nessuno parte battuto in partenza ma che il Calcio Virtus Gioiese sia un avversario proibitivo è un fatto, poi se da questa trasferta si riesce a portare a casa qualcosa è solo tutto di guadagnato, ma una eventuale sconfitta, non imporrebbe a nessuno di allestire processi alla squadra, ci può stare, ma attenzione deve averne anche la squadra avversaria, perché se insidie ci sono per il Termoli 2016, stiano certi che a Gioia Sannita battere i termolesi non sarà una passeggiata di salute.

Volley Femminile Serie D Femminile - Girone B - Prima Fase Sab 11/12/2021 17.00 Giornata 7. Palasport S. Cornacchia - VIA ELETTRA PESCARA

ANTONIANA VOLLEY vs ASD TERMOLI PALLAVOLO I Arbitro: Cirilli Mariazzurra

Dopo la bella e vincente prova di sette giorni fa contro lo Scafa, le ragazze di Sassano, viaggiano a Pescara contro l’Antoniana, e se si guarda, dalla città abruzzese non è proibitivo pensare di riportare a casa punti preziosi: le ragazze termolesi, hanno le doti giuste e il carattere adatto per riuscire in qualsiasi tipo d’impegno e a Pescara possono fare bottino pieno. Le ragazze di Termoli più volte hanno dimostrato di saper cavalcare le onde più alte con agilità e sono sempre in grado di offrirci sorprese gradite.

STADIO: Iuvenes Stadium, Termoli Calci a 5 Serie C girone B

IUVENES TERMOLI - PORTOCANNONE 1993

Dopo il pareggio di Sabato scorso in casa, nel big match contro il Futsa San Severo per 3 a 3, la Iuvenes Termoli oggi ha sicuramente un incontro meno pressante, arriva il fanalino di coda del Portocannone 1993. Anche se proprio i testacoda sono sempre le partite più insidiose, non dovrebbe essere questa per i ragazzi di Andrea Potzu una partita da far scattare gli allarmi, la squadra è tosta e l’abbiamo vista contro il San Severo. Oggi potrebbe approfittare del fatto che domenica a San Severo ci sarà lo scontro con Città di Campobasso. Di certo una vittoria possibile oggi della Iuvenes, farebbe guadagnare su una delle due sfidanti di domani se non addirittura su entrambe punti in classifica.

Calcio a 5 Serie C 1 girone b Kemarin - Arcadia Termoli

Derby con i cugini di Campomarino per conquistare la metà e oltre della classifica. L’Arcadia ha 7 punti, il Kemarin 6 e sarà una gara molto intensa e nessuna della due vorrà per forza di cose lasciare punti in questa sfida. Perdere la gara per ognuna di loro vorrebbe dire perdere contatti con una parte rassicurante della graduatoria, vincerla non vuol dire nemmeno di essere definitivamente al sicuro , ma sarebbe un’iniezione di fiducia tonificante.