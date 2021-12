Generazione social: Carmine Carotenuto, il più giovane calciatore in Eccellenza Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Un primato nazionale, quello che custodisce, assieme a una grande passione per il calcio, il 15enne Carmine Carotenuto, che risiede a Termoli, coi genitori, nel quartiere Sant’Alfonso: è il più giovane a giocare nel campionato di Eccellenza e non solo in Molise.

Lo abbiamo incontrato al debutto della seconda edizione della rubrica Generazione social, dove facciamo conoscere ragazzi e ragazze della nostra città che eccellono in vari campi della vita sociale, nel lavoro, nello sport, nello spettacolo e nell’arte.

Con questa rubrica nella prima edizione abbiamo scoperto sportivi, scrittori, prestigiatori, cantanti e molto altro ancora.

A noi si è aperto un mondo nuovo e molto interessante.

Noi lo abbiamo incontrato e abbiamo cercato di carpire le sue emozioni, le sue aspettative e i suoi sogni da giovane calciatore quindicenne. Tra l’altro lui dopo la nostra intervista, ci fa sapere che è stato richiesto per un provino alla Vastese, che è andato a buon fine, un passo avanti che gratifica anche la società di appartenenza oggi l’Aurora Ururi che conta molto sulle qualità di Carmine, lui che nonostante la giovanissima età vanta un curriculum abbastanza sostanzioso avendo fatto parte delle giovanili del Foggi, poi San Severo, ha fatto parte di rappresentative regionali, e ripetiamo ha solo 15 anni ha un mondo davanti a se che gli si potrebbe spalancare a breve.

Nell’intervista, Carmine ha svelato le sue ambizioni, che di pari passo anche con il percorso studentesco, lo vede sognare scalare i tornei nazionali, sempre più importanti, fino a quello più grande, l’approdo in serie A.

Noi glielo auguriamo di cuore.