TERMOLI. Lo sport di sabato ci lascia con delle gran belle soddisfazioni per ciò che concerne il settore calcistico che fa incetta di vittorie e incassa un pareggio dopo una durissima lotta.

Calcio Promozione Molise, Virtus Gioiose vs Termoli 2016 1 - 1.

Pareggia 1 a 1 per il Termoli 2016 contro Virtus Gioiose in casa della prima, ottenendo un risultato di prestigio davvero importante. Sono andati anche in vantaggio i termolesi, ma vengono raggiunti nella ripresa. Davvero una bella prestazione dei ragazzi di Lallopizzi che, sul campo fuori casa, hanno sciupato l'occasione di andare in vantaggio sbagliando un calcio di rigore. Davvero un ottimo risultato per i giallorossi.

Calcio a 5 serie C1, Iuvenes Termoli – Portocannone 1993 termina con un 6 a 4.

La luvenes vince e vola momentaneamente al primo posto a 19 punti, in attesa di cosa accadrà domani, domenica 12 dicembre, nel big match tra San Severo e Campobasso; comunque vada sarà un successo, perché guadagna punti su una, se non addirittura su tutte e due.

Ottima prova per la squadra di Putzu che, ad ogni partita, non finisce di stupire positivamente. Ora si metteranno sul davanzale di casa e si godranno lo spettacolo da primi classificati, almeno momentaneamente. E chissà che non lo saranno pure domani insieme alle altre due.

Calcio a 5 Serie C1. Kemarin - Arcadia Termoli 3-4.

Vince in trasferta anche l'altra squadra Termolese, la storica Arcadia, e sale verso posizioni più tranquille in classifica battendo il Kemarin, diretta concorrente per quelle posizioni quest'anno.

Vive il suo 25° compleanno e queste vittorie aiutano a festeggiare meglio, quindi una doppia vittoria termolese che può fare solo bene al movimento stesso.