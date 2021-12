TERMOLI. Non ci sono parole per parlare di questo allenamento domenicale per il Termoli calcio contro una presunta squadra di ragazzi di buona volontà venuta dall'alto Molise per prendersi una valanga di gol: reti che, aggiungendo le 14 prese dai giallorossi, arrivano ad un totale di ben 93 gol incassati dopo 14 partite e con soli 4 gol segnati.

Se vogliamo trovare un motivo di soddisfazione vediamo la manata di gol del sempre più bomber De Filippo che, personalmente, continuo a ritenere un lusso per questa categoria. Proprio lui che, fino ad oggi, dovrebbe quasi essere arrivato alle trenta reti, se i conti non ci tradiscono, tra campionato, coppa Italia e amichevoli.

Ottimo allenamento per il Termoli. Per gli avversari dico solo che, forse, è meglio fare un campionato con numeri dispari e, a turno, far riposare una squadra così da essere in forma per affrontare l’avversario.. Questi spettacoli pirotecnici non sono un gran bello spot per il calcio stesso, e nemmeno educativi verso i giovani che vorrebbero diventare giocatori. Comunque sia ha vinto il Termoli con 14 reti, anche se sarebbe andato benissimo anche con qualche gol in meno. Evviva il Termoli.

Termoli calcio 1920 14

Altilia Samnium 0