Juventus, cosa bolle in pentola per il calciomercato?

TERMOLI. Siamo oramai giunti alla fine anche di questo strano e folle 2021 e ci stiamo apprestando a salutare il più che imminente 2022 sperando che sia un periodo più tranquillo e disteso. È dunque quel periodo dell'anno in cui, tra una canzone di Natale e l'altra, si pensa agli ultimi regali da fare e si tirano le somme dei giorni trascorsi guardando al futuro.

Un concetto del genere è ben presente in casa Juventus dove, ora, si sta già pensando a quali saranno le mosse migliori per il calciomercato nonostante il clima tra i bianconeri non sia proprio il massimo (ovviamente a livello manageriale e finanziario perché, alla fine, anche di questo bisogna parlare).

In questo preciso momento storico (a proposito vi consigliamo di leggere questo articolo per conoscere il passato della Vecchia Signora) la Juve sta già tenendo d'occhio i grandi talenti che, al momento, stanno giocando all'estero tenendosi comunque “buoni” i calciatori della Juventus Under 19.

Il primo indizio, oltre alla già nota attenzione verso il giovanissimo serbo Dusan Vlahovic (classe 2000) della Fiorentina, per non dire il più palese, pare sia stata una cena. Esatto, proprio una cena, ma chi erano i commensali? Ma naturalmente si trattava del procuratore sportivo Mino Raiola ed il vice presidente della Juve Pavel Nedved.

I due esponenti del mondo del pallone sono stati dunque “avvistati” in una trattoria nel pieno centro di Torino dove, molto probabilmente, hanno discusso anche dei nuovi acquisti e delle ultime strategie da applicare in campo finanziario per la Vecchia Signora. Ma queste sono solo “congetture” poiché la conversazione è rimasta, al momento, tra i due ed i piatti consumati.

Ma a chi si sta puntando attualmente? Pare che l'attenzione dei bianconeri sia rivolta verso le Terre di Albione dove un arrabbiato, oltre che molto costoso, Pierre – Emerick Aubameyang pare essere in rotta con la propria squadra, cioè l'Arsenal.

Stando a quanto dichiarato dalla stessa squadra tramite i canali social ufficiali, Aubameyang ha fatto un ritardo da un viaggio organizzato dal suo stesso club e questo non gli è andato giù proprio per niente. La punizione? Il giocatore in questione non sarà più il capitano della squadra e, in aggiunta, non verrà neanche convocato per la partita contro il West Ham.

“Ci aspettiamo che tutti i nostri giocatori, in particolare il nostro capitano, lavorino secondo le regole e gli standard che abbiamo stabilito e concordato”, questo il “glaciale” commento dei Gunners sulla condotta dell'ormai ex capitano. Il problema è uno solo, anzi, ben 25 milioni!

Inoltre pare che a breve ci sarà anche un saluto da fare in casa Juventus. Dopo le dichiarazioni del suo agente, pare che il brasiliano Arthur (all'anagrafe Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo) potrebbe non dover rimanere ancora per molto a Torino.

Buone notizie, invece, dal fronte dei “fedelissimi”. Il giovane argentino Paulo Dybala ha ricevuto il rinnovo del contratto e rimarrà in squadra fino al 2026 e poi si sta già riprendendo dall'ultimo infortunio a Venezia. Chi rimarrà, chi se ne andrà, ma soprattutto chi arriverà? A te la linea 2022.