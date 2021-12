“Juventus Official Fan Club Termoli Bianconera” Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Tra poco più di 3 settimane, quando saremo al 21 gennaio, il popolo bianconero termolese vivrà un momento davvero speciale.

Si celebrerà il decennale dello “Juventus Official Fan Club Termoli Bianconera”, che ora ha sede in viale Trieste, all’interno del plesso della scuola media Schweitzer.

Un traguardo importante, poiché il club nacque proprio nella stagione della rinascita, quella che nel 2012 portò a uno scudetto atteso da diversi anni, l’ultimo griffato anche da Alessandro Del Piero e il primo dei tre con Antonio Conte in panchina, tappa iniziale di un percorso che ne ha visti conquistare nove di fila fino al 2020.

Proprio un compagno di Del Piero, con cui condivise la magica notte di Roma, all’Olimpico, nel trionfo ai rigori contro l’Ajax, per la seconda Champion’s della sua storia, Fabrizio Ravanelli, a segno in quel match, sarà l’ospite d’onore dell’evento del 21 gennaio, come spiega il presidente del club, Maurizio Accursi.

«In occasione del decennale della nostra associazione, che cadrà il 21 gennaio 2022, per celebrare il traguardo, abbiamo pensato a una serata conviviale presso "Salsedine" per poter condividere tutti insieme, il momento.

Ho invitato uno storico calciatore della Juventus, Fabrizio Ravanelli, che ha risposto con entusiasmo e mi ha confermato la sua presenza come ospite d'onore. Più avanti i dettagli🏳🏴».