In che gruppo giocherà l'Italia in Qatar?

Quando si pensa alle varie discipline del mondo ed agli Stati che compongono il mondo come lo conosciamo oggi, è più che naturale notare come gli sport nazionali cambino da Paese a Paese. Se gli Stati Uniti hanno dunque il baseball ed il rugby, l'Italia, come è facilmente intuibile, ha il calcio che è un fattore comune di parecchi Paesi europei.

Una tradizione che riecheggia per i corridoi dei principali stadi di calcio situati in Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Portogallo e così via. Ma sapete cos'è poi la cosa più bella? Scoprire come le magliette stesse ed i campioni di sempre vengano indossate e celebrati anche al di fuori dei rispettivi confini nazionali.

Basti pensare a squadre della Serie A come Juventus, Roma, Milan, Inter, Napoli e così via con i loro rispettivi campionissimi che hanno reso grande e spettacolare questo sport (a tal proposito clicca su questo articolo per conoscere i migliori capocannonieri della Serie A). Basta poi dare un'occhiata al catalogo delle piattaforme streaming, come Netflix oppure Amazon Prime Video, e delle ultime uscite al cinema per rendersi conto di come la galassia del pallone sia in costante espansione.

In questa maniera può dunque venire abbracciata da sempre più generazioni di tifosi che, magari un domani, diventeranno loro stessi i beniamini del pallone per tanti altri piccoli appassionati e calciatori. Chissà dunque se, da quel campetto in periferia o nei giardini pubblici sotto casa vostra, si stiano disputando i primi calci dei campioni di domani!

Ma, per rimanere in tema di domani e di futuro piuttosto prossimo, vi ricordiamo che manca poco meno di un anno ai prossimi Mondiali di Calcio dove si potranno ammirare le gesta dei campioni di oggi. Infatti, i Campionati Mondiali del Qatar, cominceranno il 21 novembre e dureranno fino al 18 dicembre del 2022.

Una location così esotica, però, rende tale evento ancora più unico nel suo insieme e questo per due motivi principali. Prima di tutto perché questa sarà l'ultima edizione dove si sfideranno 32 nazionali di calcio perché, dalla prossima prevista per il 2026, queste saliranno a 48.

Inoltre si giocherà a cavallo tra l'autunno e l'inverno, invece che in estate, a causa delle temperature proibitive che si respirerebbero in quei giorni.

Ovviamente tra i presenti, dovrebbero figurare anche i nostri Azzurri perciò la squadra del Mister Roberto Mancini è già in fibrillazione. Questo “clima” è dovuto, soprattutto, al fatto che la Nazionale Italiana di Calcio non si è ancora qualificata e, pertanto, dovrà affrontare una serie di nuove partite per capire se dovrà volare o meno alla volta dell'infuocato Qatar. I temuti spareggi saranno gare temutissime perché a partita secca, con l’incognita di trovare il Portogallo di Cristiano Ronaldo in finale. Tutti si augurano di più fortunati degli scorsi pareggi mondiali.