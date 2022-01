Emergenza Covid-19: rinviate le gare del 15 e 16 gennaio

CAMPOBASSO. Emergenza Covid-19: Rinvio delle Gare 15-16 gennaio. Il Comitato Regionale Molise, in data odierna, preso atto del persistere della situazione critica data dalla pandemia in atto, e sentite le Società sullo stato di salute dei propri tesserati, pur con qualche lieve segno di miglioramento, ha disposto il rinvio delle gare del Campionato di Eccellenza, Promozione e Calcio a 5 in programma il 15 e 16 gennaio. Si comunica inoltre che in data 14 gennaio p.v. si terrà una riunione tra il Commissario Straordinario della L.N.D. Giancarlo Abete e i Presidenti di tutti i Comitati Regionali per un ulteriore aggiornamento sulla situazione pandemica ed eventuali provvedimenti per lo svolgimento delle attività Nazionali che possono incidere sul percorso dei campionati a livello Regionale in quanto l’obiettivo primario dei Comitati Regionali è quello di portare a termine con regolarità i vari campionati. Il C.R. Molise in previsione dell’incontro del 14 gennaio e auspicando in una prossima ripartenza dal giorno 23 p.v., ha indetto una riunione di Consiglio Direttivo per poter pianificare e rimodulare le attività in programma.