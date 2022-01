Rinviato il "Decennale" dello Juventus Official Fan Club Termoli Bianconera con Ravanelli

TERMOLI. L'emergenza sanitaria legata alla quarta ondata del Covid-19, contrassegnata dalla variante Omicron sta facendo slittare anche diversi appuntamenti. Dovranno aspettare almeno alcune settimane i tifosi bianconeri che erano ansiosi di accogliere a Termoli l'ex attaccante bianconero Fabrizio Ravanelli, tra gli eroi dell'ultima Champion's conquistata dalla Juventus (nel 1996 a Roma contro l'Ajax, ai calci di rigore).

A rendere noto il rinvio dell'evento che celebra il decennale dello "Juventus Official Fan Club Termoli Bianconera" è stato il presidente Maurizio Accursi.

«Sono spiacente di comunicare che la serata programmata per il Decennale sarà rinviata a data da destinarsi. Dopo un'attenta analisi con i miei più stretti collaboratori, con senso di responsabilità per la situazione in cui versano sia Termoli che l'intera Italia, siamo giunti a questa decisione. Ripeto, è solo rinviata e il nostro Fabrizio Ravanelli, che ricordo a tutti, sarà l'ospite d'onore, mi ha confermato la sua presenza in ogni caso».