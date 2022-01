Campomarino centra la finale di Coppa Italia

CAMPOMARINO. Con la vittoria per 3-1 nella semifinale di ritorno contro il Campodipietra, la Asd Campomarino ha ottenuto l'accesso alla finale di Coppa Italia regionale. Un traguardo storico, il cui valore aumenta ancor di più considerato che il Campomarino ha eliminato squadre di categoria superiore, tra cui proprio il Campodipietra che lotta per vincere il campionato di Eccellenza.

Il sindaco, l'Assessore allo Sport e al Turismo e tutta l'amministrazione comunale rivolgono i complimenti ai ragazzi scesi in campo, alla società, al presidente e a tutto lo staff per un risultato così importante.

Vedere il "Santa Cristina" gremito, con tanto tifo e tanto entusiasmo è una vittoria per tutto il nostro paese. Campomarino ha bisogno di giornate come quella odierna e merita palcoscenici importanti. La crescita del movimento sportivo è fondamentale e può fungere da traino anche ad altri settori, in un contesto di crescita e rinascita per l'intero paese.

L'augurio è che il percorso della Asd Campomarino possa concludersi con una vittoria nella finale di Coppa Italia regionale e con tante soddisfazioni anche in Campionato.