Riprende il campionato di Eccellenza: il Termoli 1920 ingaggia tre assi

Inizia il girone di ritorno: intervista al Ds del Termoli calcio 1920 Clemente Santonastaso

TERMOLI. Dobbiamo essere sinceri, un po’ di timori sulla prosecuzione del torneo di Eccellenza, in questo campionato dal vertice giallorosso, c’era stato.

Dopo alcune settimane di stop, si torna a giocare con l’inizio del girone di ritorno e oggi si va a Ururi nel derby giallorosso, contro l’Aurora 1924, squadra da non sottovalutare sicuramente.

Da sfatare il timore che questo lungo stop abbia inciso sulla squadra del Termoli 1920.

Molti dei giocatori della squadra termolese sono stati colpiti dal virus, in pratica e da prima di Natale che non giocano una partita, si sono sempre allenati purtroppo sempre in numero ridotto, molti di loro colpiti dal Covid e perfettamente guariti sono dovuti andare a Campobasso per ottenere l’idoneità sportiva per poter riprendere l’attività agonistica.

Comunque il Termoli lo abbiamo lasciato leader indiscusso del campionato e tale lo ritroviamo, anche se nel frattempo la Lega gli ha tolto un punto in classifica per irregolarità nella gestione precedente.

Come dicevamo nonostante il Covid, la società non è stata ferma, come ci spiega il direttore sportivo Clemente Santonastaso sono arrivati tre ottimi giocatori provenienti dalla categoria superiore, uno annunciato in anteprima a noi nell’intervista, l’attaccante Marco Caterino, classe 1999, Cresciuto per 4 anni nel settore giovanile della Salernitana dall’under 15 alla Primavera. Dopo esperienze alla Casertana tra primavera e prima squadra, poi Cassino e Gelbison in D. Lo scorso anno è stato tra i protagonisti assoluti della vittoria del campionato di Eccellenza in Molise con l’Aurora Alto Casertano, segnando più di 20 reti in due anni, e dove ad oggi in D ha collezionato 10 presenze.

Un altro attaccante Alessandro Carnicelli classe 1999, inizia nel settore giovanile della Ternana poi passa al Genoa, dove partecipa al campionato nazionale under 16 e under 17 e viene convocato in nazionale italiana per 2 anni. Dopo un anno di primavera al Genoa passa alla primavera del Cesena. Poi Serie D con le maglie di Sestri Levante, Mantova, Nola, Giugliano. Un’esperienza di sei mesi anche in America con il Georgetown. Infine un centrocampista Antonio Carnevale, classe 2000, Cresciuto nel settore giovanile della Casertana e del Napoli, negli ultimi 2 anni ha vinto 2 campionati di serie D con le maglie di Az Picerno e Pro Sesto. Prima ancora anni di esperienza in serie D con le maglie di Olympia Agnonese, Pomigliano, Portici, Casertana.

Purtroppo c’è da registrare anche un brutto infortunio per il forte giocatore Antonio Di Costanzo che deve essere operato per la rottura del crociato, a lui un bell’in bocca al lupo e speriamo di ritrovarlo in campo presto, comunque per la gara di domenica il Termoli ha recuperato quasi tutti, sono ai box appunto di Costanzo, Ronga che dovrebbe tornare tra una settimana dopo una artroscopia e il giovane Perdonò che al momento non è rientrato per altri motivi. Hanno smaltito come dicevamo tutti il Covid, ora bisogna riprendere subito la marcia verso la vittoria del campionato, visto che ora nemmeno più la società si nasconde come sentirete dallo stesso Santonastaso.

