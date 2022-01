Termoli 1920 vince di rigore al 91esimo, battuta 3-2 l'Aurora Ururi

TERMOLI. Vittoria sofferta, in piena zona Cesarini, per la prima gara del girone di ritorno in Eccellenza. Il Termoli ricomincia da come aveva finito, cioè vincendo, seppur a fatica e di misura, ma lo avevamo anticipato ad Ururi non era affatto facile e così è stato. Ma alla fine il bomber De Filippo ce lo abbiamo noi e uno che a metà della stagione ha già segnato 32 gol, continuiamo a dirlo e ci fa piacere che sia con noi ì, è davvero tanta roba per questa categoria. A Francesco nemmeno il Covid è riuscito a bagnare le polveri, lui ha una vena inesauribile.

Nel derby giallorosso del basso Molise i timori erano tutti rivolti al fatto che non sapevamo che strascichi avessero prodotto nei ragazzi la lunga sosta, il contagio di molti di loro, e gli avversari che pure erano temibili, erano queste le nostre paure, paure che alla fine sono sparite pur faticando più del dovuto con questa vittoria che lascia invariate le distanze con il più immediato inseguitore l’Olympia Agnonese che ha vinto tennisticamente sul Campobasso 1919, ma ha invece allungato di 3 punti sul Campodipietra, battuto sonoramente a Guglionesi che proprio domenica prossima verrà al Cannarsa.

La cronaca: Il Termoli sembra partire con il freno a mano tirato, e al 16’ va subito sotto per merito dell’ururese Occhionero, ma i termolesi proprio da questo svantaggio ricevono la scossa per riprendersi e al 21’ il solito De Filippo pareggia, poi addirittura al 46’ uno dei nuovi acquisti, l’attaccante Carnicelli fa subito vedere di che pasta è fatto e porta in vantaggio il Termoli.

L’Aurora Ururi non si arrendeva tanto facilmente e nella parte finale raggiunge un insperato pareggio 2-2 all’80esimo, con Ferrero.

Quando sembrava che la gara fosse incanalata sul pari, ecco il marchio di qualità al 91’, su calcio di rigore De Filippo, cecchino infallibile, segna il 2-3 e porta in cascina altri 3 punti che oggi cominciano ad essere pesantissimi.

Ora sotto con il Real Guglionesi, un avversario che ha parecchi stimoli per giocare alla morte contro il Termoli, ma noi abbiamo il grimaldello per aprire qualsiasi cassaforte, il grimaldello napoletano De Filippo.

