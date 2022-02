Sarà Luca Massimi ad arbitrare nel debutto di Vlahovic in Juventus-Verona

TERMOLI. Sarà il direttore di gara termolese, della sezione Aia adriatica “Daniele Rettino”, Luca Massimi ad arbitrare il debutto attesissimo di Dusan Vlahovic allo Stadium, coi colori bianconeri.

La Juventus ospiterà il Verona, per il posticipo delle 20.45. Massimi avrà come assistenti Cipressa e Fiore, quarto uomo Baroni e al Var Doveri e Di Vuolo.

Per lui sarà anche l’esordio all'Allianz Stadium. Una stagione che si sta avviando sui giusti binari, con crescente considerazione dai vertici Aia, come il disegnatore Rocchi e il presidente Trentalange.

Siamo felici e orgogliosi che il fischietto cresciuto nella sezione termolese oggi possa ottenere in premio una tra le big della serie A, arbitrare la squadra regina di questa ultima sessione di calcio mercato che ora dovrà dimostrare quanto si è rinforzata è una bella responsabilità, poi contro una squadra molto pericolosa ed insidiosa come l'Hellas Verona, dunque una partita importante per entrambe le formazioni se è stato designato Luca Massimi di Termoli vuol dire che ormai Luca il volo definitivo verso il prestigio lo ha spiccato.