Debutto casalingo al Cannarsa nel 2022: Termoli 1920-Real Guglionesi

TERMOLI. Dopo lo stop di gennaio causato dalla pandemia, debutto casalingo nel 2022 per la capolista Termoli calcio 1920, che guida dalla prima giornata il torneo di Eccellenza nel Molise.

Alle 15 lo stadio Cannarsa ospita il match tra Termoli calcio 1920 e Real Guglionesi.

Terna arbitrale con Spedale e gli assistenti Palazzo e De Santis.

In programma la seconda giornata di ritorno, con le due squadre separate da ben da 18 punti a favore del Termoli sul Real Guglionesi, 45 punti il primo e 27 il secondo, sarà una partita difficile da venirne a capo per entrambi, il Termoli reduce dalla vittoria di misura ma solo nei numeri sul difficile campo di Ururi, mentre i neroverdi guglionesani, in forte crescita, domenica scorsa hanno ridimensionato parecchio la terza pretendente alla vittoria finale quale è il Campodipietra rifilandole un netto 3-0.

Quindi questo deve far tenere le antenne dritte ai ragazzi di Esposito. Ma è anche una gara difficile perché tra le due realtà c’è sempre stata una sana rivalità e tanti stimoli che arrivano in automatico, poi quest’anno si aggiunge anche il fatto che il presidente delle scorse stagioni Marco Castelluccio quest’anno lavora per il Real Guglionesi e quindi per lui ci sono legittime aspettative di prendersi qualche soddisfazione nei confronti di una piazza, quella termolese, che non sempre ha manifestato favore nei suoi confronti e della sua gestione.

Che oggi scendendo a Termoli vorrà togliersi qualche sassolino è sicuramente legittimo, per il futuro non possiamo non augurargli tante fortune e soddisfazioni.

Per quanto riguarda i giallorossi, li siamo andati a vedere nell’ultima sgambatura prima della gara e ci sembrano tutti in ottima forma, hanno smaltito le noie Covid, De Filippo sempre sul pezzo - cioè il gol - e gli altri corrono molto meglio di qualche settimana fa. Purtroppo mancherà Di Costanzo per il noto infortunio della rottura del crociato e per lui speriamo di no, ma temiamo che la stagione sia terminata in anticipo peccato il Termoli perde un ottimo giocatore. Ma gli altri nuovi che sono arrivati si sono già inseriti più che bene.

