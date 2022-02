Termoli 2016 in trasferta a Petacciato contro la Polis

TERMOLI. Termoli 2016 in trasferta a Petacciato, contro la Polis, nel pomeriggio di oggi, per l'incontro valido come seconda giornata di ritorno del campionato di Promozione.

Terna arbitrale composta da Piciucco e dagli assistenti Farina e Belvedere.

Oggi per la squadra di Lallopizzi un incontro nella vicinissima Petacciato affronta una signora squadra che la sovrasta in classifica di 5 punti, una buona occasione per rinsaldare le posizioni, ma come ripetiamo la squadra di Rocco Melchiorre è molto pericolosa e in casa non lascia punti facilmente, poi se ci aggiungiamo che comunque tra Termoli e Petacciato da sempre esiste una sana rivalità sportiva.

Si intuisce che per la band di Lallopizzi oggi non sarà una passeggiata di salute.

Reduci dal pareggio casalingo di sabato scorso alla ripresa delle ostilità dopo la lunga pausa natalizia, oggi dovrebbe esserci un buon colpo di coda per dare una impronta più concreta e far capire a tutti che il Termoli 2016 c’è e si farà sentire fino all’ultimo.