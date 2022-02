Pangia stende il Termoli 2016, Polis Petacciato a 3 punti dalla vetta

PETACCIATO. Un gol di Pangia ha permesso alla Polis Petacciato di agguantare i tre punti nel match disputato al Marchese Battiloro contro il Termoli 2016.

Risultato finale 1-0 per i padroni di casa, nel secondo turno di ritorno del campionato di Promozione, nella sfida tra i tecnici Rocco Melchiorre e Nicola Lallopizzi.

Un successo arrivato al termine di una gara agonisticamente molto intensa, che ha fatto esplodere di gioia i fan della squadra casalinga, che si sono rivisti sugli spalti come ai vecchi tempi.

Vittoria che ha lanciato davvero alla grande la squadra giallonera che ora è a quota 34, a soli 3 punti dal terzetto al comando della classifica, formato da Campomarino, Turris e Calcio Virtus Gioiese, in vetta con 37.

La squadra termolese con questa sconfitta sta per essere risucchiata, anche se c’è ancora un discreto margine da posizioni meno tranquille, d’ora in poi bisogna migliorare il ruolino di marcia.

A Petacciato si sapeva che sarebbe stato un incontro difficile, la squadra di casa ha un bel gioco, a tratti spumeggiante, e i giallorossi stanno uscendo da un periodaccio non certo ideale, non solo per quanto riguarda la parte tecnica, infortuni, Covid e altro.

Lallopizzi ha avuto il suo bel da fare per rimettere in carreggiata la squadra, comunque il tempo c’è ancora per ricominciare a marciare bene.