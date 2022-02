Buona la prima di Luca Massimi allo Stadium

TERMOLI. Cresce assieme al numero dei gettoni maturati sul campo la considerazione dell’arbitro termolese Luca Massimi. Sette le direzioni di gara nell’attuale torneo di Serie A, 13 quelle complessive da quanto ha debuttato nel massimo campionato.

Giudizi ancora lusinghieri da parte degli addetti ai lavori per il suo operato, dopo il match Juventus-Verona di ieri sera.

Il designatore Rocchi gli sta dando tanta fiducia e lui con prestazioni sempre ottimali lo sta ripagando ampiamente.

Domenica sera il battesimo all'Allianz Stadium di Torino, dove andava in scena la prima del costosissimo acquisto Vlahovic da parte della Juve e proprio su di lui Massimi ha rivolto lo sguardo severo in occasione di alcune sue vibranti proteste per richiedere un presunto rigore, del tutto inesistente, come poi hanno dimostrato le immagine televisive, anche particolareggiate.

Quindi come ha detto di lui anche l'ex arbitro Luca Marelli, su Massimi stanno puntando forte i vertici Aia. Il ragazzo ha personalità e carattere e la pressione che può trasmettere uno stadio importante come quello juventino, lui, ieri sera al debutto in quello stadio, non l'ha proprio sentita anzi sembrava navigato.

Continuando così, molto presto, per lui si aprirà anche la possibilità della direzione di un big match.

Luca ha tutte le carte in regola per riuscire anche in questo per ora possiamo solo augurarglielo di vero cuore.