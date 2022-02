Calcio, il Termoli 2016 sfida il Torremaggiore dopo la sconfitta a Petacciato

TERMOLI. Dopo la sconfitta di domenica scorsa a Petacciato il Termoli 2016 torna al Cannarsa apparentemente per affrontare un incontro abbordabile contro l’Atletico Torremaggiore che occupa il penultimo posto a solo 10 punti. Ma lo sappiamo tutti non è certamente una prassi di facile soluzione soprattutto quando s’incontrano due squadre tanto distanti. Anzi queste sono le partite che nascondono le insidie più pericolose, facili anche a livello psicologico ad essere snobbate o bollate per pratiche da sbrigare facilmente. Niente di tutto ciò e siamo certi che Lallopizzi oggi questo dirà ai suoi, giocatevela come se di fronte avete la prima in classifica e vedrete che si sistema tutto.

STADIO: Gino Cannarsa, Termoli

TERMOLI 2016 - ATLETICO TORREMAGGIORE

ARBITRO: F. Simonelli ASSISTENTI: D. D'Onofrio, G. De Santis