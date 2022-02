Torna alla vittoria il Termoli 2016, successo di misura sull'Atletico Torremaggiore

TERMOLI. Torna alla vittoria, dopo lo stop a Petacciato, il Termoli 2016.

Col successo di misura allo stadio Cannarsa contro l’Atletico Torremaggiore la formazione di mister Lallopizzi guadagna posizioni, ma poco importa il campionato dei termolesi doveva essere di sostanza e fatto anche di piccole soddisfazioni, fino ad oggi questo programma sembra essere rispettato.

Certo, sono stati persi alcuni punti ingenuamente che oggi potevano dare ancora più lustro alla stagione, ma tant’è a volte bisogna anche sapersi accontentare, ieri è bastato il gol di De Benedetti per domare le velleità nemmeno tanto marcate dei dauni penultimi in classifica con un ruolino di punti e risultati non certo esaltanti, questo non pone certo demeriti alla vittoria dei giallorossi, che comunque in campo si sono dati molto da fare, se è successo solo un gol, questo è dovuto a determinate circostanze, poi non diciamo sempre che per vincere basta segnare un gol più degli avversari, questo comunque ha fatto il Termoli 2016 il minimi sindacale che è bastato per vincere.