De Filippo porta altri 3 punti al Termoli calcio, Venafro battuto 1-0

TERMOLI. Il Termoli calcio 1920 archivia la bestia nera Campodipietra e torna al successo allo stadio Cannarsa, battendo per 1-0, col bomber immancabile De Filippo, un ostico Venafro.

Vittoria importante e rinfrancante dopo la sconfitta della scorsa settimana, portati in cascina 3 punti pesantissimi.

Una partita che si stava incanalando con un nulla di fatto, ma per fortuna il capitano De Filippo, come il suo alter ego Maurizio Ganz “El segna semper lu”: al 65esimo approfitta dell’unico errore di una difesa arcigna e mette in gol come sa fare solo lui.

Risolvendo questa partita e con quella da recuperare seppur ancora da vincere potenzialmente saremmo primi oggi assieme all’Agnone; il Campodipietra dopo aver giocato la partita della vita contro di noi, oggi si è sciolto come neve al sole a Isernia. Va bene era importante cancellare la brutta prova di sette giorni fa e questo è stato fatto grazie al nostro San De Filippo, che stracciando tutti i record e ora in attesa di un periodo davvero decisivo, perché arriva un cliente poco raccomandabile il Città d’Isernia San Leucio Roccasicura, gara che non bisogna certo fallire e poi il duello De Filippo-Panico vale il prezzo del biglietto.