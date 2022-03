Calcio, al ‘Cannarsa’ il Termoli sfida l’Isernia nella partita di recupero

TERMOLI. Questo pomeriggio al Cannarsa si recupera la gara che non si è giocata la scorsa domenica perché l'avversario di turno del Termoli Calcio 1920, il Cittadino Isernia San Lucio Roccasicura, era impegnato a disputare la finale di coppa Italia Regionale.

Si tratta di una gara difficile che chiama i giallorossi a rispondere all'Agnone che, approfittando della fermata del Termoli, si è portato momentaneamente in testa a 51 punti; ma ricordiamo che comunque i termolesi, oltre al recupero di oggi, ne hanno un secondo mercoledì prossimo a Termoli sempre contro il Real Guglionesi.

Vincendo oggi e anche mercoledì prossimo, la classifica tornerebbe ad essere colorata di giallorosso come lo era abbondantemente prima di tutte queste vicissitudini. Oggi, contro gli Isernini, freschi vincitori della coppa Italia, il Termoli se la vedrà con un avversario in più: il vento forte e gelido che soffia da nord. Ma per fortuna questo ci sarà pure per gli ospiti almeno in questo si parte alla pari.