La squadra "Città d'Isernia" espugna il Cannarsa e riapre il torneo di Eccellenza

Termoli calcio-Città d'Isernia

TERMOLI. Il basso Molise porta bene alla società calcistica pentra Città di Isernia San Leucio Roccasicura, che sbanca lo stadio Cannarsa, dopo aver battuto sabato scorso a Montenero di Bisaccia il Campomarino nella finale di Coppa Italia regionale.

Nel giorno delle Ceneri il Termoli Calcio 1920 digiuna di punti, sconfitto 1-2 sul terreno amico, peraltro con un punteggio anche più stretto di quello che si è visto in campo. Con una partita ancora da recuperare, lo farà mercoledì prossimo contro il Real Guglionesi, il campionato si è clamorosamente riaperto e vedendo il Termoli nelle condizioni soprattutto psicologiche, non tanto fisiche, di oggi a meno di cambi di rotta più che repentini, non nutriamo molte speranze.

Del resto, dopo Campodipietra, avevamo intuito che qualcosa si fosse inceppato nell’ingranaggio della squadra che fino ad allora girava quasi a mille. Sicuramente hanno influito sulla squadra le defezioni nel periodo natalizio causa Covid, che hanno decimato a ritmo incessante la rosa, poi l’estenuante situazione del si gioca-non si gioca, una sosta forzata che in pratica ha tenuto lontano dal campo la squadra per circa 2 mesi. Il Termoli che abbiamo visto all’opera è stato davvero troppo brutto e apatico per essere il bel Termoli che avevamo ammirato bello, vincente e frantumatore di record della prima parte di stagione. Oggi contro l’Isernia si è capito subito che non era giornata, dopo la fiammata iniziale con un gol che voleva solo essere messo in porta e invece non è stato cosi, i Pentri hanno da subito e pure con il forte vento contro, preso le misure al Termoli e piano piano con tre nitide occasioni con Vitali ne sfruttano due e una la calciano malamente fuori con il solo portiere davanti. Nella ripresa ci aspettavamo una reazione di orgoglio dei giallorossi, invece l’Isernia che aveva messo una linea Maginot davanti alla sua porta, bloccava ogni tentativo sterile del Termoli e ripartiva in velocità creando non poche apprensioni in casa Termoli. Solo al 28esimo con una impennata di orgoglio Lorusso s’incunea in area isernina e viene abbattuto, calcio di rigore ineccepibile e De Filippo dal dischetto accorcia. Teoricamente ci sarebbe anche il tempo materiale per riprenderla la partita o quantomeno pareggiarla, ma dopo il rigore è tornato il Termoli apatico e l’Isernia in contropiede con Panico, cercava il colpo del ko definitivo. Dopo 4 minuti di recupero dove non succedeva più nulla tutti a casa, Termoli non pervenuto e Isernia che in quattro giorni vince la Coppa Italia e si rimette anche in corsa per il campionato. In casa giallorossa, al netto dei tanti infortuni, si dovrà parlare e cercare di raddrizzare una stagione che solo poche settimane fa sembrava già infiocchettata e messa in frigo ed invece oggi è in atto uno scenario tutto diverso e tutto da decifrare. Peccato, ma comunque nulla è perduto ancora e c’è tempo per rimettere le cose a posto ma bisogna svegliarsi e farlo in fretta.

