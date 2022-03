Sport, al via il sabato delle società termolesi

TERMOLI. S’inizia alle 15,00 al Cannarsa per il torneo di Promozione arriva al cospetto del Termoli 2016, dopo la squadra Isernia San Leucio Roccasicura, in Eccellenza che è venuta a far bottino pieno contro il Termoli maggiore, oggi altra squadra Pentra che in Promozione non è che stia facendo faville come la sua concittadina di cui sopra, l’Aesernia Fraterna arriva in riva all’Adriatico consapevole di trovare una strada più difficile, la formazione di Lallopizzi vuole vincere dopo quattro gare del 2022 averlo fatto una sola volta e di misura stretta 1 a 0 in casa contro il fanalino di coda Atletico Torremaggiore, con una vittoria più convincente nei numeri e con la sostanza di un gioco più brioso, l’occasione potrebbe esserci oggi contro la formazione Isernina, ma a patto che si scenda in campo con la convinzione giusta ed anche oggi oltre all’avversario in campo dovranno vedersela con le condizioni meteo inclementi.

CALCIO A 5 SERIE C1 GIRONE B IUVENES TERMOLI vs MONACILIONI

0ggi in campo dopo la sosta solo lo Iuvenes Termoli contro il Monacilioni, fermo restando da vedere dopo la sosta come sta la condizione, diciamo che la squadra termolese, sulla famosa carta dovrebbe avere la meglio, ma come dicevamo incombe di vedere come torneranno in campo, se la forma è quella pre-sosta problemi non ce ne dovrebbero essere, ma sappiamo tutti che nello sport le insidie sono sempre in agguato e come da prassi arrivano sempre quando meno te l’aspetti.