Dunque, il Molise esiste?

MOLISE. Secondo un abusato motto, il Molise non esisterebbe. Il bello è che, alla fin fine, questo detto porta fortuna dal momento che costringe chi molisano non è a 'cercare' la ventesima Regione sulla cartina e, indirettamente, a scoprirla nei fatti. È curioso che si parli della squadra dei 'lupi' (di un territorio, quindi, che non c'è) a New York; e ciò grazie al signor Rizzetta (38enne, newyorkese, sposato, tre figlie, una laurea allo 'Iona College') che, in undici anni, ha messo su una società di comunicazione aziendale (la 'North Sixth Group'), diventata tra le cinquanta sigle più potenti d’America, come tale valutata decine di milioni di dollari.

Oggi il claim “Molise non esiste until now” campeggia sotto il titolo della serie tv “Underdogs”. Insomma questo territorio inesistente è stato capace di attraversare l’Atlantico per sbarcare a New York, materializzandosi al terzo piano di un lussuoso edificio di Manhattan, tra vassoi di pizzette e di saporose focacce, con complementi di vino rosso molisano e - soprattutto - di un nùgolo di sciarpe rossoblù. Qui, nella sede dell’agenzia di pubbliche relazioni 'NorthSixthGroup', è stata presentata la prima docu-serie americana dedicata ad una squadra italiana di calcio che non era il Milan, la Roma, la Fiorentina o il Bologna (che pure hanno ricche proprietà nordamericane) quanto la 'S.S.D. Città di Campobasso' che, nelle intenzioni di Matt Rizzetta, è diventata la “nazionale degli immigrati italiani nel mondo”.

Il 'rendez-vous' è sbocciato in un momento felice di un club, operativo in Serie C.

Rizzetta e il suo maggiore collaboratore, Nicola Cirrincione, sono partiti per l’Italia per assaporare la festa, per immergersi tra i tifosi molisani e per programmare - da presso - il futuro della squadra (“Direzione Serie A”, dice uno striscione). Il richiamo rinnova la memoria delle grandi sfide, quale quella storica con la Juventus, combattuta decenni fa per la Coppa Italia. Rizzetta è italo-americano, i nonni erano foggiani, ma non molisani. L'imprenditore è di quelli che si discostano dalla tradizione italoamericana: non parla mai del passato ma si riferisce sempre al futuro; non mostra le mazzette di danaro e non vuole essere riverito. Nell'occasione ha finanziato uno staff newyorkese, in collaborazione con Iftv, Italian Football Tv, al fine di dare vita ad una 'docuserie' da trasmettere sul web e sul canale tv di Iftv. Dopo il battesimo il documento arriverà pure in Italia con i sottotitoli, restando inteso che la 'troupe' girerà ulteriori puntate a Campobasso, mescolando la vicenda della squadra al colore locale.

In uno con le puntate, le magliette rossoblù saranno vendute anche negli Usa al fine di essere diffuse tra i giovani emigranti. L’idea di fondo è quella di rendere popolare il club anche tra i 'teenager' e di raggiungere questi ultimi attraverso i canali 'social'. Un risultato c'è già stato, visto che - nei parchi di Brooklyn - col tempo hanno preso a susseguirsi tanti campi di calcio aperti ai giovani del quartiere. E qui tutti hanno preso ad indossare la maglietta a strisce rossoblù dei 'lupi' molisani. Rizzetta è convinto che in futuro questa scena si ripeterà molte volte mentre l’obiettivo (manco tanto nascosto) vorrebbe essere quello di approdare un giorno - novello Sassuolo - addirittura in Serie A. Se non altro sarà dimostrato (da un non-molisano) che il Molise non è solo una espressione geografica stampata su di un atlante.

Claudio de Luca