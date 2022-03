Poker giallorosso a Gambatesa e vetta riconquistata

TERMOLI. Il Termoli torna a ruggire. Di scena al “Venditti” di Gambatesa, i giallorossi con una grandissima prestazione portano i 3 punti a casa, segnando 4 reti. Dote importante per la classifica, sono da tonico, dopo la brutta sconfitta casalinga di mercoledì scorso contro l’Isernia San Leucio Roccasicura. Anche se ha dovuto impiegare quasi tutto il primo tempo per aver ragione dei locali, il solito De Filippo al 43esimo porta in vantaggio i suoi. Dopo l’ottimo primo tempo, il Termoli mette in cassaforte la vittoria passando sul 2-0 con il gol di Conte. Poco prima capitan De Filippo aveva sbagliato un calcio di rigore. Il capitano però con un gran colpo di testa in area porta i giallorossi sul 3-1. La ciliegina sulla torta la mette Lorusso dagli undici metri fissando il risultato sull’1-4 per il Termoli sul Gambatesa. Risultato che non fa una grinza e in attesa del recupero dell'Agnone di mercoledì contro la Cliternina, ma anche dell’undici di mister Esposito col Real Guglionesi, ci si gode il primato in solitudine in riva all’Adriatico.