Calcio, Termoli Calcio 1920 sfida il Real Guglionesi nel recupero di eccellenza

TERMOLI. Questa partita si doveva giocare il 6 febbraio scorso, ma per sopraggiunto contagio da Covid di un nutrito gruppo di giocatori del Real Guglionesi, la lega decise di rinviare la partita e questo pomeriggio arriva l'epilogo, al Cannarsa ore 15 si giocherà la gara. Il Termoli avrà più di una motivazione per vincere la partita, con i 3 punti si riprenderebbe la testa in solitario della classifica. Poi battendo il Real Guglionesi ci sono ex dirigenti termolesi, qualche giocatore di Termoli, rivalità campanilistiche antiche per la vicinanza delle due realtà cittadine, quindi una partita che viene considerata pur sempre un derby. Ma anche dall’altra parte, le motivazioni sono quasi le stesse. Quindi questa partita non sarà una passeggiata, ma sarà dura avere ragione dei neroverdi che saranno concentratissimi e attenti a non commettere errori, che possano favorire gli avversari giallorossi, anche se loro sono consci di affrontare una squadra che sul piano tecnico è sicuramente più dotata. Anche se giornata feriale siamo certi che come contro il Città di Isernia mercoledi scorso allo stadio dato la vicinanza delle due cittadine, ci sarà un buon pubblico a tifare per l’una e per l’altra squadra, i giallorossi dopo il poker rifilato a casa del Gambatesa, appaiono certamente più affrancati e ci aspettiamo una bella prova da parte loro.