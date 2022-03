Bomber De Filippo timbra due volte, Termoli 1920 batte Real Guglionesi

Termoli 1920-Real Guglionesi

TERMOLI. Tre punti d’oro, grazie a una doppietta del bomber sopraffino De Filippo, quelli portata a casa, anzi, conquistati in casa, allo stadio Cannarsa, nel recupero del match rinviato a causa dell’ondata Omicron di Covid alcune settimane fa, il 6 febbraio scorso, tra Termoli 1920 e Real Guglionesi.

Il centrattacco ha segnato al primo minuto e al 14’, timbrando così la vittoria dei giallorossi.

De Filippo in campionato ha già superato quota 30 gol, vero bomber di razza.

La gara di oggi, per via ancora del forte e freddo vento freddo da Nord, non è stata stilisticamente bella, il campo pesante e sconnesso è stato complice diversi errori anche su trame di gioco elementari.

Il Termoli parte forte: pronti, via e già De Filippo va in gol. Nemmeno il tempo di ambientarsi per il Real Guglionesi ed era già sotto.

De Filippo si ripete per il 2-0 comodo su passaggio in area di Conte.

In pratica la partita finisce qui; i neroverdi ospiti non sono stati in grado di creare opposizione e nemmeno pensieri alla retroguardia termolese.

Nella ripresa che è andata avanti per forza d'inerzia, con due o tre opportunità, ancora per i giallorossi non sfruttate a dovere e con tanto freddo patito sugli spalti, non succedeva null'altro e così tutti a casa a riscaldarsi un po'.

Morale della contesa il Termoli con questa vittoria rimette le cose a posto in attesa della trasferta di Agnone, dove fra qualche settimana si decideranno le sorti del campionato di Eccellenza.

