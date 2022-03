Jacopo Desiderio, "Avvocato nel Pallone": la scommessa professionale

TERMOLI. Nei giorni scorsi siamo venuti a contatto con un giovane professionista che gravita nell’area calcistica in veste di talent scout, procuratore o come ama definirsi lui “Avvocato nel Pallone”.

Il suo nome è Jacopo Desiderio giovanissimo termolese che sta salendo vorticosamente in questo campo non certo facile, i gradini che cominciano ad assaporare ottime prospettive.

In questo momento Jacopo guarda allo sbocciare di nuovi talenti calcistici molisani, che tentano di mettersi in luce a livello nazionale superando le barriere di un calcio regionale come il nostro che essendo una regione piccola, non è che riesce sempre a mettersi come vorrebbe in mostra anche sgomitando, ma è difficile.

Jacopo, ragazzo lungimirante, ha deciso caparbiamente che questa sarebbe stata la sua missione professionale e già oggi si può ritenere soddisfatto perché ha già cominciato a far emergere alcuni talenti niente male.

Ad esempio nella massima serie molisana l’Eccellenza sta sempre più facendosi spazio nel Venafro calcio che veleggia nelle prime posizioni di classifica uno dei più giovani calciatori 16 anni Giammarco Ciolli che domenica scorsa al 92esimo in piena zona recupero, ha siglato un gol, quello del 2-2 finale che in pratica ha fermato la rincorsa al primo posto della Città di Isernia San Leucio Roccasicura,

indirettamente facendo anche un favore al Termoli calcio 1920. Aldilà di questo di Ciolli si stanno cominciando ad interessare al suo profilo e prospetto calcistico anche squadre di categorie superiori, oggi riuscire ad avere giovanissimi di talento non è cosa facile e Giammarco Ciolli, è sicuramente uno di questi.

Come lo è un altro assistito, il portiere Paolo Recchia cresciuto nella Polisportiva Santi Pietro e Paolo di Termoli e oggi gioca in serie D nella gloriosa squadra del Trapani, 6 presenze, 5 da titolare ed una da subentrato.

Due rigori contro ed entrambi parati. “Paolo Recchia, giovanissimo portiere del Trapani alla sua prima esperienza nel calcio dei grandi, sta dimostrando di essere pronto per prendersi la maglia da titolare dei granata. E poi, si sta confermando un pararigori.

"Questo è quello che dicono di lui i media locali trapanesi. Ma altri giovani sotto la lente attenta e e lungimirante dell’Avvocato nel Pallone Jacopo Desiderio che nella sua professione, per un supporto legale e per le dinamiche sportive che ne conseguono si avvale visto che questo connubio è nato in sintonia, di un altro professionista giovane termolese anche lui figlio e nipote d’arte, l’avvocato Guido Campopiano.

Entrambi hanno per i due calciatori di cui sopra uno minorenne e l’altro maggiorenne la delega genitoriale per il prosieguo della loro carriera sotto i profili sportivi e non.

Con Jacopo Desiderio ci riserviamo d’incontrarlo di persona appena sarà possibile e da lui poi se lo riterrà opportuno ci faremo raccontare in video, come funzionano e come si portano avanti certe situazioni per far emergere i nuovi talenti calcistici nazionali.





