La domenica sportiva delle termolesi: calcio, basket e volley regaleranno emozioni

TERMOLI. Dopo un sabato scarno d’impegni eccoci al contrario ad una domenica pomeriggio pregna d’impegni per le squadre Sportive di Termoli. Eccoci allora al calcio di eccellenza: il Termoli Calcio 1920, dopo aver ritrovato la testa nel recupero di mercoledì contro il Real Guglionesi, nel pomeriggio di oggi sempre al Cannarsa riceve la visita del Volturnia Calcio. La squadra isernina è penultima in classifica con 15 punti e, stando ai parametri della testa coda, i giallorossi non dovrebbero faticare più del dovuto per portare a casa 3 punti; ma ormai abbiamo acquisito tanta esperienza nel vedere, soprattutto con il calcio, cose normali diventare tremendamente difficili. Prima di vendere la famosa pelle dell’orso, l’orso bisogna prima catturarlo e renderlo inoffensivo. La squadra sembra aver ritrovato lo smalto che sembrava smarrito ma è durata poco: l’appannamento fisico, con il Real Guglionesi, si è visto con ampi squarci di ripresa. Speriamo continuino maggiormente oggi pomeriggio al Cannarsa.

Basket Serie C Gold: AIR BASKET TERMOLI vs MAGIC BASKET ASDMAGIC BASKET ASD

L’Air Basket sembra davvero essere tornata a quelle che erano realmente le aspettative iniziali e che, invece, non si sono materializzate per una infinità di motivi interni ed esterni. Ora invece da qualche settimana a questa parte, la squadra si è incanalata per la strada giusta e si trova a 8 punti, inanellando 3 vittorie consecutive quando invece nel girone di andata ne aveva collezionate solo una. Ora sì che la riconosciamo, adesso la zona play out è molto più di una realtà con due partite ancora della regular season. Giocare i play out ormai è matematico e salvare la stagione è un ottimo risultato, per questo ci vorrà anche l’aiuto del pubblico.

Volley Serie C Maschile : LEONI AVEZZANO ASD TERMOLI PALLAVOLO.

I Leoni di Avezzano già all’andata furono domati drasticamente dai domatori termolesi. Oggi nel secondo round vorranno spaventarli visto che arrivano nella loro tana, ma i domatori in arrivo da quel ramo del mare Adriatico, ormai sono talmente esperti nel domare ogni avversario che gli si pone davanti, che pensiamo che anche questa volta dovranno ubbidire alle schioccate di frusta che faranno volteggiare oltre la rete i termolesi. Oggi addirittura sentiranno forte l’odore della prima posizione in classifica che appare sempre più una realtà ed allora niente distrazioni perché sarebbe imperdonabile. Sappiamo che la Palli’s Band sa come suonare questa nuova sinfonia.

SAN MARTINO CALCIO vs IUVENES TERMOLI

Partita difficile questo pomeriggio per la Iuvenes Termoli che va a trovare la seconda in classifica il San Martino calcio a 5. La voglia di risalire dopo le varie soste forzate che gli hanno fatto perdere la terza posizione, ora appunto dopo tanto tempo fermi, l’handicap potrebbe proprio essere la condizione che a causa delle fermate, può aver subito dei rallentamenti che potrebbe pregiudicarne il cammino che fino a Natale è stato a dir poco lineare e sostanzioso. Oggi a San Martino un banco di prova notevole per i ragazzi del patron Andrea Putzu. Oggi l’altra squadra termolese di calcio a 5 l’Arcadia riposa.

