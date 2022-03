Calcio, il Termoli non molla e bissa la vittoria: finisce 3 a 0 il match contro il Guardialfiera

TERMOLI. Altro 3 a 0 per i ragazzi di Lallopizzi sul difficile campo di Guardialfiera con vista lago. Dopo un inizio difficile, la formazione termolese con la ritrovata ditta del gol Di Biase-Impicciatore con anche Rocchia che si è aggiunto a loro, si è concessa il bis dopo il 3 a 0 di sabato scorso alla faccia di Paganini che, proverbialmente, non concedeva bis.

Anche nella gara di andata contro i guardiesi ci fu il 3 a 0. Con questo secondo successo consecutivo ora la classifica dei giallorossi si fa molto interessante. Certamente non in chiave promozione ma in situazione di soddisfazioni morali per concludere una stagione che sarebbe altresì positiva. Ieri contro i rossoblù di Mimmo Antenucci non era certo facile: anche se potrebbe sembrare un po' troppo severo il punteggio, alla fine la vittoria ci sta e complimenti a loro per come l'hanno ottenuta.

Campionato di Promozione Molise: GUARDIALFIERA vs TERMOLI 2016 0-3

Marcatori: Di Biase, Impicciatore, Rocchia