Calcio, vittoria del Termoli contro Volturnia: decidono le doppiette di Lorusso e De Filippo

TERMOLI. Altro poker del Termoli calcio contro una seppur squadra da fondo classifica, ma molto combattiva finché ha retto la condizione: infatti, per i primi 45 minuti terminati sul nulla di fatto, nei secondi 45 poi hanno ceduto alla maggior caratura tecnica dei giallorossi e una volta che il super bomber De Filippo ha aperto un pertugio, per il Termoli è stato facile infilarcisi dentro e alla fine servire il poker. Continuiamo a dire con certezza assoluta che un giocatore come Francesco De Filippo è un extra lusso per questa categoria, un ragazzo che ha il fiuto del gol, come un segugio segue le tracce dell'oggetto da trovare, nel suo caso sente il profumo del gol come nessuno mai. Il cammino continua sempre deciso.

TERMOLI CALCIO 1920 vs ASD VOLTURNIA 4 -0

Marcatori 53'57'DEFilippo

55' 85' LORUSSO