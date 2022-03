Calcio femminile a 5, Adriatica Campomarino pronta all’esordio in serie C regionale

CAMPOMARINO. Tutto pronto per l'esordio nel campionato regionale di Serie C di Calcio a 5 per l'Adriatica Campomarino. La storica scuola calcio molisana, che da quasi 20 anni si occupa si calcio giovanile, è già impegnata in tutti i campionati FIGC, dagli Allievi Under 17 in giù e da anni è diventata un punto di riferimento anche per il calcio femminile, costituendo un settore giovanile dedicato alle ragazze e alle bambine e partecipando negli ultimi anni al campionato nazionale Under 15. Ora la nascita di una Prima Squadra femminile potrà consentire alle ragazze di avere un approdo naturale una volta terminato il percorso di scuola calcio.

"L'attenzione nei confronti del calcio femminile - spiegano dallo staff dell'Adriatica - è sempre molto alta, la partecipazione della nostra prima squadra al campionato di Calcio a 5 rappresenta l'apice di un settore che negli ultimi anni ha partecipato costantemente al campionato nazionale Under 15 e che vede ora finalmente un approdo nella Prima Squadra.

Oltre alla squadra Pulcini femminile, inoltre, l'Adriatica Campomarino sta lavorando per allestire la squadra Under 12 che parteciperà alle competizioni nazionali di categoria".

Oltre alle grandi soddisfazioni ottenute con il calcio giovanile maschile, quindi, parte adesso una nuova avventura che vede protagoniste 17 ragazze pronte a mettersi in gioco con i colori dell'Adriatica Campomarino in un percorso di crescita che porta per la prima volta nella cittadina adriatica una novità importante per lo sport locale.