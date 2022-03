L’arbitro termolese Luca Massimi raccoglie successi: citato anche dalla ‘Gazzetta’

TERMOLI. Nel bailamme che si è venuto a creare nell’ultima domenica di serie A, dove il rigore planetario visto anche da chi non ha dimestichezza con il calcio non dato alla squadra granata del Torino, ha creato nonostante l’ammissione della tecnologia che avrebbe dovuto eliminare le cosiddette polemiche arbitrali, sembra invece dopo quanto successo domenica scorsa, ma già da qualche settimana erano nell’aria, un caos senza precedente, trasmissioni tv, opinionisti televisivi, radiofonici e sulle pagine dei quotidiani sportivi e non nazionali e non ultimo il web dove è successo di tutto. L’Aia dopo tutto questo inferno di polemiche ha deciso di sospendere almeno per quattro settimane, l’arbitro del campo e quello al Var.

In tutto questo era scontato che i grandi quotidiani sportivi, oggi a 48 dall’accaduto, hanno fatto inchieste e articoli sul tema e il più importante la Rosea Gazzetta dello Sport, ha stilato una sorta di classifica tra i migliori per media voto a prestazione e i peggiori. Con orgoglio tutto termolese possiamo dire che il nostro Arbitro termolese Luca Massimi 33 anni come riportano gli autori degli articoli il Vice direttore Andrea Di Caro e il giornalista Giulio Saetta, tra i giovani emergenti si è messo davvero in bella evidenza e tra le altre cose nelle sue 10 direzioni, in serie A di questa stagione, lasciando da parte le varie designazioni come IV° Uomo e in visione al Var, Luca ha riportato una media voto 6 senza mai ricorrere al Var, una media anche più alta rapportata alle presenze anche di arbitri esperti e internazionali come Orsato (11 dir), Pairetto (10), Mariani (10).

Non può che farci piacere questa scalata del nostro amico fischietto, il quale ha già arbitrato tra le grandi di serie A la Juve all’Allianz contro il Verona, il Napoli al Maradona sconfitto dallo Spezia , la Fiorentina sconfitta a Venezia, la Lazio nel pareggio di Udine e ha diretto 3 volte il Torino sempre in trasferta a Bologna, Cagliari e a Genova con la Sampdoria, ma ha anche 4 direzioni in serie B tutte gare difficoltà alta gare del Monza di Berlusconi a Ferrara contro la Spal, del Pisa sconfitto a Reggio Calabria ma anche una direzione in coppa Italia che in totale portano a 15 direzioni per ora in questa stagione, senza dimenticare come IV° uomo nella prima semifinale del derby di Milano di andata di coppa Italia poche settimane fa .

