Grande sfida sul campo del Cannarsa: l’Asd Termoli sfida il Baranello

TERMOLI. Oggi una sola squadra sportiva termolese scende in campo e sarà l'Asd Termoli 2016 nel campionato di promozione Molise alle 15.00 al Cannarsa: la squadra di Lallopizzi incontra il Baranello per continuare la striscia positiva che da qualche settimana sta portando avanti. Nella squadra del patron Emanuele Di Biase come si può notare dalla foto dopo la brillante affermazione di sette giorni fa a Guardialfiera e tornato l'entusiasmo dei tempi migliori ma soprattutto è tornata la vena aurifera da marcatura di gol frequenti della premiata ditta in zona gol Di Biase & Impicciatore, anche se nessuno dell'entourage giallorosso ha mai manifestato manie di grandezza verso una vittoria del campionato di certo anche se manca poco alla fine della stagione, non mancherà tempo per prendersi altre e nutrite soddisfazioni.