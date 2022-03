Termoli calcio sbanca il campo del CB 1919 in zona Cesarini

TERMOLI. Quasi un gioco di parole, Carnevale segna in zona Cesarini in periodo di Quaresima. Il gol al 93esimo vuol dire molto in casa giallorossa, poiché permette al Termoli calcio 1920 di incassare i 3 punti, l’intera posta in palio, sul terreno del Campobasso 1919.

La mancanza nell’undici iniziale di alcuni titolari, tra gli altri il super bomber De Filippo, giusto turnover in vista anche del match decisivo al Civitelle di Agnone che molto probabilmente deciderà chi vincerà il campionato, ha contribuito a qualche affanno di troppo, ma comunque la squadra ci crede, sempre fino alla fine e al 93esimo arriva il gol partita e vittoria che probabilmente vale doppio, ora in attesa di quello che farà l’Agnone domani contro il Pietramontecorvino, ma era importante vincere e seppure in zona ultra Cesarini i tre punti sono arrivati e in circostanze come queste a Caval Donato non si guarda in bocca.