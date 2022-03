Termoli 2016 rifila un tris al Baranello

TERMOLI. Tre gol e tre punti per il Termoli 2016, che abbatte 3-1 la resistenza del Baranello allo stadio Cannarsa. In rete per i locali Impicciatore, Pardi e Di Biase.

La formazione di mister Lallopizzi raggiunge così quota 42 nel torneo di Promozione molisana.

Decisamente un finale di stagione per i giallorossi, la squadra con questa vittoria è subito dietro le prime ed è in condizioni fisiche eccellenti.

Ora importante è non mollare la presa e stare sempre sul pezzo come sta facendo in queste ultime settimane e di sicuro arriveranno molte soddisfazioni.